HGS’DEN O MESAJI ALAN DİKKAT! Uygulama hacklendi mi? Veri sızıntısı mı var?

Anadolu Sigorta'ya ait uygulamada yaşanan problemin ardından " HGS uygulaması hacklendi mi ?" sorusu araştırılıyor. Peki, HGS uygulaması hacklenmiş olabilir mi? Veri sızıntısı mı yaşanıyor? Hgs bildirim mesajı mı gönderdi? İşte, merak edilen detaylar...

PTT'nin HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar gönderildi. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları teker teker paylaştı.

HGS UYGULAMASI HACKLENDİ Mİ, VERİ SIZINTISI MI VAR?

(Takvim Foto Arşiv)

Bildirimlerin hackleme sonucu mu gönderildiği konusu netlik kazanmadı. Konuyla ilgili henüz açıklama paylaşılmadı.