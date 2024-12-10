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HGS'DEN O MESAJI ALAN DİKKAT! Uygulama hacklendi mi? Veri sızıntısı mı var?

Anadolu Sigorta’ya ait uygulamanın hacklenmesinin ardından vatandaşlar uygulama kullanımında kişisel bilgilerinin korunması konusunda endişelenmeye başladı. Uygulamada yaşanan problemin ardından "HGS uygulaması hacklendi mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, HGS uygulaması hacklenmiş olabilir mi? Veri sızıntısı mı yaşanıyor? İşte, merak edilen detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:19 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 22:42
HGS’DEN O MESAJI ALAN DİKKAT! Uygulama hacklendi mi? Veri sızıntısı mı var?

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Anadolu Sigorta'ya ait uygulamada yaşanan problemin ardından "HGS uygulaması hacklendi mi?" sorusu araştırılıyor. Peki, HGS uygulaması hacklenmiş olabilir mi? Veri sızıntısı mı yaşanıyor? Hgs bildirim mesajı mı gönderdi? İşte, merak edilen detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

HGS UYGULAMASI HACKLENDİ Mİ, VERİ SIZINTISI MI VAR?

PTT'nin HGS uygulaması üzerinden kullanıcılara küfür içerikli mesajlar gönderildi. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından kendilerine gelen mesajları teker teker paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bildirimlerin hackleme sonucu mu gönderildiği konusu netlik kazanmadı. Konuyla ilgili henüz açıklama paylaşılmadı.

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