Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak! En iyiler ödüllerine kavuşacak

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve yönetici Feyyaz Uçar gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı zirve, Turkuvaz Medya'nın merkez binasında saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devem edecek.