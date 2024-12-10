SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sporun kalbi Turkuvaz'da atacak! En iyiler ödüllerine kavuşacak

Turkuvaz Medya bugün dev bir zirveye ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel zirveye katılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 07:16
Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak! En iyiler ödüllerine kavuşacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA)A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella (AA)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve yönetici Feyyaz Uçar gibi isimlerin konuşmacı olarak katılacağı zirve, Turkuvaz Medya'nın merkez binasında saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devem edecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (AA)

Saat 10.00'da başlayacak Spor Zirvesi, www.turkuvazsporzirvesi.com adresinin yanı sıra A Spor, SABAH TV ve FotoMaç TV'den gün boyu takip edilebilecek.

Zirvenin ilk oturumu, "2024'ün Ateşiyle 2032'ye" başlığıyla düzenlenecek. Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ile muhabir Ogün Şahinoğlu'nun sorularını yanıtlayacak

Turkuvaz Medya. (Takvim.com.tr / Arşiv)Turkuvaz Medya. (Takvim.com.tr / Arşiv)

EN İYİLER ÖDÜLLERİNE KAVUŞACAK
Futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikâyelerine dair ilham verici oturumlarla devam edecek zirve, Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! ABD’den kimyasal silah açıklaması
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!
Beşar Esad Rusya’ya kaçtı! Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Suriye devrimi bayrağı göndere çekildi
İngiliz Financial Times’tan Suriye analizi: En büyük kazanan Erdoğan ve Türkiye
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
SON DAKİKA