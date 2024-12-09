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Anadolu Sigorta mobil uygulamasında küfürlü mesaj ve kripto dolandırıcılığı alarmı!

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması, gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, "Klewin ağzına sı..." şeklinde bir mesaj yer alırken, bir başka bildirimde ise kullanıcıların bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:28 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 03:37
Anadolu Sigorta mobil uygulamasında küfürlü mesaj ve kripto dolandırıcılığı alarmı!

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Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması, gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, "Klewin ağzına sı..." şeklinde bir mesaj yer alırken, bir başka bildirimde ise kullanıcıların bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldığı iddia edildi.

Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Anadolu Sigorta, gece saatlerinde şoke edici bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirimle neye uğradıklarını şaşırdı.

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırıAnadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırı

KULLANICILARA KÜFÜRLÜ BİLDİRİM!

Bildirimde, "Klewin ağzına sı....." şeklinde küfürlü bir mesaj yer aldığı görüldü. Ayrıca, bir diğer bildirimde ise kullanıcı bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalıştığı iddia edildi.

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırıAnadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırı

KRİPTO DOLANDIRICILIĞI!

Anadolu Sigorta uygulamasının paylaştığı diğer bildirimde "Kriptodan aldığım parayı size geri ödüyorum. Aşağıdaki adrese gönderilen tüm bitcoinler iki katı olarak geri gönderilecek." ifadeleri ile kullanıcılar farklı bir bağlantı adresine yönlendirildi.

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırıAnadolu Sigorta'nın mobil uygulamasına siber saldırı

Yönlendirilen adres ile kullanıcıların hesap bilgilerinin ele geçirilmeye çalıştığı iddia edildi.

"SİBER SALDIRIYA UĞRADIK"
Resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapan sigorta şirketi, "Değerli müşterilerimiz, 9 Aralık 2024 saat 23.20'de internet altyapımıza gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda Sigortam Cepte uygulamamız üzerinden yapılan işlemlerimizi geçici olarak durdurmuş bulunmaktayız. İlk aşamalarda yapılan incelemelerde sorunun, mobil uygulama servisimize yetkisiz erişim kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Müşterilerimize ait tüm hesap ve kişisel bilgilerin güvende olduğunu belirtir, sorunun en kısa zamanda çözüleceğini bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullandı.

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