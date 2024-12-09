Anadolu Sigorta mobil uygulamasında küfürlü mesaj ve kripto dolandırıcılığı alarmı!

Anadolu Sigorta'nın mobil uygulaması, gece saatlerinde kullanıcılara küfürlü bildirimler gönderdi. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, "Klewin ağzına sı..." şeklinde bir mesaj yer alırken, bir başka bildirimde ise kullanıcıların bilgileri çalınarak kripto dolandırıcılığı yapılmaya çalışıldığı iddia edildi.
Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Anadolu Sigorta, gece saatlerinde şoke edici bir bildirim paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görsellerde, kullanıcılar cep telefonlarına gelen küfürlü bildirimle neye uğradıklarını şaşırdı.