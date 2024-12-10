Marmaray’da arıza! Seferler ne zaman başlayacak? Hangi duraklar kullanım dışı?

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle belirli duraklarda seferlere ara verildi. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü paylaşıldı.
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle belirli duraklarda seferlere ara verildi. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü paylaşıldı.
MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU
Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre "Teknik bir arıza nedeniyle Marmara seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır" denildi.
SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşlar seferlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
"Marmaray Halkalı, Gebze, Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı geçici süreli işletilememektedir" açıklamasının ardından teknik ekibin arızayı gidermesi için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.