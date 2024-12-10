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Marmaray'da arıza! Seferler ne zaman başlayacak? Hangi duraklar kullanım dışı?

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı. Peki, seferler ne zaman aktif olacak? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:21 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 23:31
Marmaray’da arıza! Seferler ne zaman başlayacak? Hangi duraklar kullanım dışı?

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Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre, teknik bir arıza nedeniyle belirli duraklarda seferlere ara verildi. Ulaşımın geçici olarak durdurulduğu ve arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü paylaşıldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU

Marmaray'dan yapılan açıklamaya göre "Teknik bir arıza nedeniyle Marmara seferlerimiz geçici bir süreliğine çalışmamaktadır" denildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

SEFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşlar seferlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

"Marmaray Halkalı, Gebze, Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme yüzeysel hattı geçici süreli işletilememektedir" açıklamasının ardından teknik ekibin arızayı gidermesi için çalışmaların sürdürüldüğü açıklandı.

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