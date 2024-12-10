SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Suriye politikasında insani ve vicdani duruşunu vurguladı. Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarın sağlanmasının önemine dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:15
Başkan Erdoğan Meloni ile görüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son durumun yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü

Başkan Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İkinci toplantı tarihi belli oldu
Terörsüz Fırat terörsüz Suriye! PKK/YPG’den kurtarılan Münbiç’te asayiş berkemal: Başkan Erdoğan Başları ezilecek deyip mesajı verdi
Başkan Erdoğan’dan Suriye’yi bir daha böldürmeyiz mesajı! Terörün başı ezilecek deyip İsrail’i uyardı: Seyirci kalmayız
Esad’ı Rusya’ya Hizbullah mı kaçırdı? Şam’da gizli tünel ve Rus uçakları: Moskova’da lüks daireli hazırlık
Fotomaç Süper Lig’in En İyileri belirlendi! İşte ödüllerin sahipleri
Isparta şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı babadan yürek yakan sözler: Susun Taha uyuyor! Biri kardeşinin naaşının peşinden koştu diğeri oğluna ağıt yaktı
Türkiye’den ensarlığa yakışır uğurlama! Cilvegözü ve Yayladağı’nda Geri dönüş heyecanı... Suriyeli STK’larla masa kuruluyor
Alman Bild’in Suriye hazımsızlığı! FETÖ’cü Eren Güvercin’e mikrofon uzatıp Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a şike yanıtı: Şike ima eden şerefsizdir! Dursun Özbek sert sözlerle cevap verdi
Başkan Erdoğan’dan İnsan Hakları Günü mesajında Suriye vurgusu: Ülkelerini yeniden ayağa kaldırmaları için her türlü desteği sağlayacağız
42 BİN 752 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 27 kurum KPSS’li KPSS’siz ilanları sıraladı: Sağlık Bakanlığı, MSB, JGK, AFAD...
Suriye’de çıkmaza giren Kandil’in 6-8 Ekim hayali! Mustafa Karasu’dan Esad-PKK-İsrail itirafı: Silah bırakmam dedi özerklik istedi
Sporun kalbi Turkuvaz’da attı! En iyiler ödüllerini aldı | Bakan Osman Aşkın Bak yatırımları anlattı! Hacıosmanoğlu yeni hakemlik sistemini duyurdu
Netanyahu hakim karşısında! Yolsuzluk davasında ilk kez ifade verdi: Yeraltında İHA korkusu
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
SON DAKİKA