Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı’nda önemli mesaj: Şam asıl sahiplerinde

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "61 yıldır zorbalıkla süren Baas diktatörlüğü tamamen çöktü. Halep, Hama ve Şam asıl sahiplerinin eline geçti. Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Sınır Kapısı'nı da geçişlere açıyoruz. Suriye'de karanlık dönem kapandı. Yüzyıllardır, mazlumların eman bulduğu bu ülke, Suriyeli mazlumlara da güvenli, korunaklı, müşfik bir liman oldu. Bu emsalsiz misafirperverlik, insanlık tarihine altın harflerle yazılacaktır. Suriye'den kaçan Esed, ülkemizin uzattığı elin değeri bilmemiştir. Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimi, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçmeli" dedi.

ŞEKER HASTALARINA MÜJDE

Başkan Erdoğan, "Artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, SGK tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz" ifadesini kullandı.