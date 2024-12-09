(Takvim Foto Arşiv)
1956'DA ÜRETİLDİ
UH-1'in iskelet yapısı Bell Model 204'e dayanıyor. ABD yapımı UH-1'ler İlk uçuşlarını 22 Ekim 1956'da yaptı, Pentagon envanterine ise 1959'da girmişti.
(Takvim Foto Arşiv)
İLK VİETNAM SAVAŞI'NDA KULLANILDI
İlk olarak Vietnam Savaşı'nda kullanılan helikopterin UH-1B modelinde kabin, 9 asker ve 3 sedye alabilecek şekilde düzenlenmiştir.
Son üretimi 1976 yılında yapılan helikopterden bugüne kadar yaklaşık 16 bin adet üretildi. Bu modelin yaklaşık 5 bini Vietnam Savaşı'nda kullanılamaz hale geldi.
Tek motorlu UH-1 helikopterleri, dönem dönem yenilenen versiyonlarıyla 1980'lı yılların sonuna kadar TSK'nın helikopter filosunun bel kemiğini oluşturdu.
(Takvim Foto Arşiv)
Ancak Skorsky'lerin devreye girmesiyle, eğitim helikopterleri olarak kullanılmaya başlandı.
ABD Ordusu 2004'de elindeki bütün UH-1'leri UH-60 Blackhawk'lar ile değiştirdi. Avusturya Ordusu da birkaç yıl önce UH-1 helikopterlerini emekliye ayırmıştı.