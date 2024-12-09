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Dünyanın en tanınmış helikopter modellerinden biri olan UH-1 Iroquois, Bell firması tarafından üretilmiş ve "Pat Pat" adıyla Türk halkının hafızasına kazınmıştır. İlk olarak askerî amaçlar için tasarlanan bu helikopter, zamanla sivil kullanıma da adapte edilerek geniş bir alanda kendine yer bulmuştur.

(Takvim Foto Arşiv) 1970'DE ENVANTERE GİRDİ



Bu helikopterler, 1970 yılından beri TSK envanterinde. Skorsky'lerin, göreve başlamasının ardından UH-1'ler, daha çok eğitim uçuşlarında kullanılmaya başlandı.