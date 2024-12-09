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UH-1 tipi helikopter özellikleri neler? Isparta'da düşen uçak UH-1 hangi ülkenin? Menzili...

Milli Savunma Bakanlığı Isparta'da eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bir adet UH-1 tipi helikopterin eğitim sırasında kaza kırıma uğradığı ve olayda 6 personelin şehit olduğu belirtildi. Bu gelişmeler sonrası helikopterin özellikleri ve hangi ülkeye ait olduğu merak edilip araştırılıyor.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:37 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 12:40
UH-1 tipi helikopter özellikleri neler? Isparta’da düşen uçak UH-1 hangi ülkenin? Menzili...

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Dünyanın en tanınmış helikopter modellerinden biri olan UH-1 Iroquois, Bell firması tarafından üretilmiş ve "Pat Pat" adıyla Türk halkının hafızasına kazınmıştır. İlk olarak askerî amaçlar için tasarlanan bu helikopter, zamanla sivil kullanıma da adapte edilerek geniş bir alanda kendine yer bulmuştur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1970'DE ENVANTERE GİRDİ

Bu helikopterler, 1970 yılından beri TSK envanterinde. Skorsky'lerin, göreve başlamasının ardından UH-1'ler, daha çok eğitim uçuşlarında kullanılmaya başlandı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIBRIS'TA DA KULLANILDI

UH-1 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı'nda da görev aldı. Peki 1970'den beri envanterde olan bu helikopterin özellikleri neler?

Türü: Taşıma

Ulusal Köken: ABD

Üretici: Bell Textron

İlk Uçuş: 20 Ekim 1956 (XH-40)

Hizmete Giriş: 1959

Durumu: Etkin hizmette

Üretim Aralığı: 1956-1986

Üretim Sayısı: 16.000+

UH-1 arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimleri görevlerinde kullanılmak üzere ABD merkezli Bell firması tarafından üretildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

1956'DA ÜRETİLDİ

UH-1'in iskelet yapısı Bell Model 204'e dayanıyor. ABD yapımı UH-1'ler İlk uçuşlarını 22 Ekim 1956'da yaptı, Pentagon envanterine ise 1959'da girmişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İLK VİETNAM SAVAŞI'NDA KULLANILDI

İlk olarak Vietnam Savaşı'nda kullanılan helikopterin UH-1B modelinde kabin, 9 asker ve 3 sedye alabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Son üretimi 1976 yılında yapılan helikopterden bugüne kadar yaklaşık 16 bin adet üretildi. Bu modelin yaklaşık 5 bini Vietnam Savaşı'nda kullanılamaz hale geldi.

Tek motorlu UH-1 helikopterleri, dönem dönem yenilenen versiyonlarıyla 1980'lı yılların sonuna kadar TSK'nın helikopter filosunun bel kemiğini oluşturdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ancak Skorsky'lerin devreye girmesiyle, eğitim helikopterleri olarak kullanılmaya başlandı.

ABD Ordusu 2004'de elindeki bütün UH-1'leri UH-60 Blackhawk'lar ile değiştirdi. Avusturya Ordusu da birkaç yıl önce UH-1 helikopterlerini emekliye ayırmıştı.

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