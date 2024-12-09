Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: "Türkiye toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapacak"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlık tarafından düzenlenen "15. Büyükelçilik Konferansı"nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizler için umut ışığı oldu. Suriye'de yeni bir dönem başladı, artık ileriye bakmak gerekmektedir.

Türkiye bundan sonra da Suriye'nin birlik ve beraberliği, toprak bütünlüğü için üzerine düşeni yapacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Ekran görüntüsü/A Haber)

Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğini en başından beri söylemekteydik.



Herkes Suriye'yi terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu.

Suriye'nin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada yanlarında olacak.

Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması ve Gazze'de de ateşkesin sağlanarak nihai çözüme gidilmesi için çalışmalarımıza bütün gayretimizle devam edeceğiz.

DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan faydalanmasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz.

TERÖRE KARŞI MÜCADELE



Müttefiklerimizden PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelede yanımızda olmalarını beklemekteyiz.

Ülkemize hem siyasi hem de ekonomik alanda yeni ufuklar açacak bir çok girişimi her alanda hayata geçirmekteyiz.

Türk dünyasıyla bütünleşmemiz doğrultusunda, Türk Devletleri Teşkilatı'nı her geçen gün daha da güçlendirmekte ve küresel sistemde bir güç merkezi haline getirecek çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz

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