Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!

Suriye'de son 10 gündür tarihlere konu olan gelişmeler yaşanıyor. 27 Kasım'da milyonlarca Suriyelinin göç etmesine sebep olan Esad yönetimi, rejim karşıtı muhalifler tarafından düşürüldü.

İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi. Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı.

A Haber yine ilklere imza attı. (X / Ekran Görüntüsü)

İLK A HABER İZLEYİCİLERİ ÖĞRENDİ

Bu tarihi süreci yerinden takip eden A Haber, yine sıcak noktadan yaptığı ilk canlı yayınlarla habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Muhaliflerin (Yeni Suriye Yönetimi) askeri operasyon ile ele geçirdiği her yerde yaşananları canlı yayında izleyenlere anbean aktardı.