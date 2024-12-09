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Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!

Muhaliflerin başlattığı askeri operasyonlarla Suriye'de 61 yıllık Esad yönetimi düştü. Dünyanın gözü kulağı Suriye'deyken, bu tarihi gelişmeleri ilk olarak aktaran medya kuruluşu A Haber oldu. Muhaliflerin askeri operasyon ile ele geçirdiği yerlerde yaşanan gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayınla izleyenlere aktardı.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 18:40
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!

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Suriye'de son 10 gündür tarihlere konu olan gelişmeler yaşanıyor. 27 Kasım'da milyonlarca Suriyelinin göç etmesine sebep olan Esad yönetimi, rejim karşıtı muhalifler tarafından düşürüldü.

HTŞ lideri Ahmad al-Shara (al-Joulani), Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesini kutladı.HTŞ lideri Ahmad al-Shara (al-Joulani), Şam'daki Emevi Camii'nde, Esad rejiminin devrilmesini kutladı.

İdlip, Halep, Hama, Humus, Daraa, Sveyda ve Kuneytire'de tam kontrol sağlayan Esad rejimi karşıtı muhalifler, başkent Şam'ı da ele geçirdi. Rejimi bağlı birlikler havalimanı ve bakanlıklar olmak üzere stratejik noktaları bırakıp kaçtı.

A Haber yine ilklere imza attı. (X / Ekran Görüntüsü)A Haber yine ilklere imza attı. (X / Ekran Görüntüsü)

İLK A HABER İZLEYİCİLERİ ÖĞRENDİ
Bu tarihi süreci yerinden takip eden A Haber, yine sıcak noktadan yaptığı ilk canlı yayınlarla habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Muhaliflerin (Yeni Suriye Yönetimi) askeri operasyon ile ele geçirdiği her yerde yaşananları canlı yayında izleyenlere anbean aktardı.

Suriye'de rejim çöktü! Milyonlar o görüntüleri A Haber'den izledi!

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