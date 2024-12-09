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Gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye mesaisine deavm ediyor. Son olarak Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:16 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:17
Gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr/ foto arşiv)Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr/ foto arşiv)

GÜNDEM SURİYE
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Guterres'in telefon görüşmesinde, Suriye ve bölgedeki son durum değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'de siyasi geçişin düzenli şekilde gerçekleşmesinin temini, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'nin yeniden inşası için BM başta olmak üzere uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

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