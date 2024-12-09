CHP’nin yalanı mahkeme kararıyla tescillendi! Berat Albayrak’a iftira atan Aykut Erdoğdu tazminat ödeyecek

"Dolarla vekil olan CHP'liler" skandalında adı geçen eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu 'nun sosyal medya hesapları üzerinden Berat Albayrak 'ı ve Milli Enerji Politikası'nı karalayan mesnetsiz paylaşımlarının hesabı yargıda soruldu. BERAT ALBAYRAK'A TAZMİNAT ÖDEYECEK 27.11.2024 tarihinde kesinleşen istinaf kararı ile Erdoğdu, Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edildi. ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VERİLECEK Avukat İsa Sinan Göktaş, CHP'li Aydoğdu'nun Berat Albayrak'a ödeyeceği tazminattan tahsil edilecek tüm tutarın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu.

Avukat İsa Sinan Göktaş, CHP'li Aydoğdu'nun Berat Albayrak'a tazminat ödeyeceğini duyurdu (Takvim.com.tr)



Göktaş X hesabından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun sosyal medya platformu "X" üzerinden müvekkil Sayın Berat Albayrak'a karşı gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle açmış olduğumuz dava sonucunda Aykut Erdoğdu tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

Aykut Erdoğdu tarafından yapılan hukuksuz paylaşımlarda özetle "enerji alanında milli çıkarların gözetilmediği" şeklinde gerçek dışı ithamlara yer verilmiş ise de enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltma amacıyla yapılan sondaj gemisi alımı, Mavi Vatan Akdeniz ve Karadeniz'de yapılan doğal gaz arama çalışmaları, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfi, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşası ile yenilenebilir enerji, kömür, petrol, doğalgaz, LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ve yüksek katma değerli BOR ürünleri üretimi ile madencilik alanlarında yürütülen başat faaliyetlerin tamamının Sayın Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirildiği hususu herkesin malumu olup izaha muhtaç değildir.

Cumhuriyet tarihinin en önemli enerji projelerine imza atan Sayın Berat Albayrak için türlü iftiraları atma cüretini gösteren Aykut Erdoğdu iddialarının "safsata olarak dahi nitelendirilmeyecek asılsız yaftalamalardan ibaret olduğu" istinaf mahkemesi incelemesinden de geçerek 27.11.2024 tarihinde kesinleşen karar ile tekraren tasdiklenmiştir.

Bu ve benzeri, yalnızca karalama amacı taşıyan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki yazı, haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki yolları en etkin şekilde kullanacağımızı beyanla, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Aykut Erdoğdu'dan tahsil edilecek tüm tutar Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır.