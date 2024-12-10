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Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 159 bin 767 litre ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yılbaşı öncesinde düzenlenen Çengel-9 ve Çengel-10 operasyonlarıyla 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini duyurdu.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 08:38
Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 159 bin 767 litre ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 2 haftada Jandarma ve Emniyet tarafından sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "Çengel-9" ve "Çengel-10" operasyonlarında; 159 bin 767 litre sahte alkol ele geçirildiğini belirterek sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 324 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığını; operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerini tebrik ediyorum."

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