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Bakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:01 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:54
Bakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Suriye'deki son gelişmelerle ilgili görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğinin önemine dikkat çekti. Terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini söyledi.

Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu belirten Bakan Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz olarak ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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