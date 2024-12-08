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Peş peşe görüşmeler! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun Suriye diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın gündeminde Suriye vardı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Bakan Fidan görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot, İtanyan mevkidaşı Tajani, İspanyol mevkidaşı Albares, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ve Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüşerek Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 20:02 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 20:02
Peş peşe görüşmeler! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun Suriye diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Suriye'de kanlı Esed rejimi devrilmesinin ardından Bakan Fidan mevkidaşları ve ilgililerle telefonda görüştü. Fidan görüşmelerde, Suriye'nin geleceği ve siyasi birliğin önemini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani (AA)

BAKAN FİDAN KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, başkent Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve bu ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Dışişleri Bakanı Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (takvim.com.tr | Arşiv)Dışişleri Bakanı Fidan ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (takvim.com.tr | Arşiv)

Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda Suriye'yi görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı ve ülkenin geleceğine dair değerlendirmelerde bulunuldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İTALYAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Fidan ile İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani (takvim.com.tr | Arşiv)Bakan Fidan ile İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani (takvim.com.tr | Arşiv)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin önemi vurgulandı, geçiş sürecinde Suriye'deki dini azınlıkların korunması gerektiği kaydedildi.

Tajani de Bakan Fidan ile telefon görüşmesine ilişkin İtalyan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Tajani, "Türk Dışişleri Bakanı Fidan'la uzun bir görüşme yaptım, Suriye'nin birliğinin korunmasının önemi konusunda mutabıkız. Türkiye'nin, İtalyan vatandaşlarının güvenliği, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunmasını garanti altına almak için elinden gelen her şeyi yapması konusundaki talebimi yineledim. Durumun gidişatı konusunda en azından genel güvenlik açısından iyimser olduğunu gördüm." dedi.Antonio Tajani, "Türkiye, Orta Doğu bölgesinde istikrarın garanti altına alınmasını sağlamak için diplomatik açıdan İtalya ile işbirliğine hazır." diye konuştu.

BAKAN FİDAN FRANSIZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakanlık kaynakları, Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştüğünü açıkladı. İkilinin görüşmesinde, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.

Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares (takvim.com.tr | Arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares (takvim.com.tr | Arşiv)

BAKAN FİDAN İSPANYOL MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de istikrar ve barışın tesisi konusunu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi ve uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çekya Dışişleri Bakanıı Jan Lipavsky (takvim.com.tr | Arşiv)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çekya Dışişleri Bakanıı Jan Lipavsky (takvim.com.tr | Arşiv)

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN ÇEKYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Çekya Dışişleri Bakanıı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği çerçevesinde, istikrarın ve barışın tesis edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakan Fidan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar (takvim.com.tr | Arşiv)Bakan Fidan ile Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar (takvim.com.tr | Arşiv)

BAKAN FİDAN PAKİSTANLI MEVKİDAŞI DAR İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

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