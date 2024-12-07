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Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi keserek açılışı yaptı.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 23:25 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 23:25
Başkan Erdoğan Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin açılışını yaptı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından, Şahinbey Belediyesinin inşa ettiği Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Erdoğan, "7'den 77'ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, Ya Allah Bismillah" diyerek kurdeleyi kesti.

Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı (Fottoğraf: AA)Başkan Erdoğan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı (Fottoğraf: AA)

DUALARLA AÇILDI

Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından gerçekleştirilen Şahinbey Millet Kütüphanesi açılışına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve milletvekilleri katıldı.

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