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Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ziyaret

Başkan Erdoğan, Gaziantep'in Güneyşehir ilçesinde düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" konut teslim töreninin ardından depremzede bir ailenin evini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 22:23 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 22:42
Başkan Erdoğan’dan depremzede aileye ziyaret

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güneyşehir'de düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 5113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nin ardından, depremzede bir ailenin davetini kabul ederek evlerine konuk oldu.

Başkan Erdoğan depremzede aileyi ziyarette bulundu

Ev sahipleri, depremde hafız iki çocuklarını kaybettiklerini, diğer iki çocuklarıyla 40'ıncı saatte enkazdan çıktıklarını anlattı, Başkan Erdoğan'a vefat eden çocuklarının fotoğraflarını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet diledi.

Ev hanımının depremde sol kolunu kaybettiğini öğrenen Başkan Erdoğan, koluna protez takılıp takılmadığını sordu. Aile, protez ve fizik tedavi sürecinin devam ettiğini aktardı. Erdoğan, protezin yerli üretim olup olmadığını sorması üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Biz yaptırıyoruz efendim," yanıtını verdi. Evin küçük çocukları kendilerine tablet hediye eden Başkan Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ev ziyareti (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan'dan depremzede aileye ev ziyareti (Fotoğraf: AA)

ÇIKIŞTA VATANDAŞLARI SELAMLADI

Ziyarete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir de katıldı.

Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamlayıp onlarla sohbet etti.

Öte yandan, Gaziantep Havalimanı'ndan tören alanına otobüsle gelen Erdoğan'a, yol boyunca vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan için davul zurna çalındı.

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