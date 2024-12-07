Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, PKK'nın siyasi uzantsı DEM Parti'nin Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın "Suriye'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur yok" açıklamasına sert tepki gösterdi. Yayman, TUSAŞ'a yönelik saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin Afrin'den paramotorlarla geldiklerini hatırlatarak, sınırdaki tehditlere dikkat çekti. DEM Parti yetkililerini eleştiren Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle, sivili ayırabilen bir devlettir" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (Fotoğraf:AA)

"TUSAŞ'A SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLER NE OLACAK"

Suriye'deki son gelişmeler, terör örgütü YPG/PYD'de paniğe yol açtı. Tel Rıfat'tan çekilen teröristlerin Münbiç'e yönelik olası bir operasyon nedeniyle endişe içinde olduğu öğrenildi. Örgüte destek veren tutumlarıyla bilinen DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında tedirgin olduğu dikkat çekti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurgulamasına rağmen terör örgütü YPG'nin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını iddia ederek diyalog çağrısında bulundu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan ise, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın skandal açıklamalarına sert bir yanıt verdi. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Yayman, "Afrin'den paramotorlar ile gelerek TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler ne olacak, tehdit değilse onlar kimdi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.