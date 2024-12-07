SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yayman'dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti'ye sert ayar: Afrin'den paramotorlarla gelen teröristler kim?

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı bir açıklamada Suriye'deki YPG/PYD'nin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını öne sürdü. Bu ifadelere AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan sert yanıt geldi. Yayman, “O zaman Afrin’den paramotorlar ile gelip saldıran teröristler kim?” diye sorarak tepkisini dile getirdi. Türkiye’nin Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı gibi harekâtlarla terörle mücadelesindeki başarısına dikkat çeken Yayman, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristlerle sivilleri ayırt edebilecek güce sahiptir” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 20:07
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, PKK'nın siyasi uzantsı DEM Parti'nin Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın "Suriye'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir unsur yok" açıklamasına sert tepki gösterdi. Yayman, TUSAŞ'a yönelik saldırıda bulunan PKK'lı teröristlerin Afrin'den paramotorlarla geldiklerini hatırlatarak, sınırdaki tehditlere dikkat çekti. DEM Parti yetkililerini eleştiren Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, teröristle, sivili ayırabilen bir devlettir" dedi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (Fotoğraf:AA)AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (Fotoğraf:AA)

"TUSAŞ'A SALDIRI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLER NE OLACAK"

Suriye'deki son gelişmeler, terör örgütü YPG/PYD'de paniğe yol açtı. Tel Rıfat'tan çekilen teröristlerin Münbiç'e yönelik olası bir operasyon nedeniyle endişe içinde olduğu öğrenildi. Örgüte destek veren tutumlarıyla bilinen DEM Parti'nin de bu gelişmeler karşısında tedirgin olduğu dikkat çekti.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını vurgulamasına rağmen terör örgütü YPG'nin Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını iddia ederek diyalog çağrısında bulundu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan ise, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın skandal açıklamalarına sert bir yanıt verdi. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatan Yayman, "Afrin'den paramotorlar ile gelerek TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler ne olacak, tehdit değilse onlar kimdi?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor! Esad güçleri tankı, topu bırakıp kaçtı
Beşiktaş - Fenerbahçe | CANLI
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
SON DAKİKA