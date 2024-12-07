Yalova’da terör örgütü DEAŞ’a darbe: 8 şüpheli tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, Yalova'da eylem hazırlığındaki şüpheliler ve örgüte katılmaya niyetli kişiler takibe alındı.

8 terörist tutuklandı

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

29 Kasım'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, bir kama, büyük bir kılıç, av tüfeği fişeği, askeri kamuflaj malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 8 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişinin aranmasına devam ediliyor.