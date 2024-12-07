SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:25 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 17:33
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da imkana da sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

Asrın felaketi 6 Şubat depremnlerinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum."

Detaylar gelecek...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor! Esad güçleri tankı, topu bırakıp kaçtı
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Hocalardan sürpriz! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi 11’ler belirlendi
Doha’da gündem Suriye... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
Suriye’de kim nerede duruyor... ABD, Rusya, İran! Türkiye faktörü: Tek ülke!
Galatasaray’a dünya yıldızı! Nelsson’un yerine gelecek
Suriyelileri memlekete dönüş heyecanı sardı! Başkan Erdoğan’a teşekkür ettiler: Türkiye olmasaydı ölmüştük
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Victor Osimhen o isimle çalışmak için can atıyor! Taraftar isyanda Victor Osimhen o isimle çalışmak için can atıyor! Taraftar isyanda Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus'a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti Alkış alan hareket! Mauro Icardi’nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM’de Alkış alan hareket! Mauro Icardi'nin sözleşme dondurma iddialarının perde arkası TAKVİM'de Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu! Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yeni Genel Sekreteri oldu! ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı
SON DAKİKA