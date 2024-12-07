Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Maddi anlamda Antep'in kayıplarını telafi edecek kararlılığa da imkana da sahibiz. Söz verdiğimiz gibi en son hak sahibi kardeşimiz de yuvasına kavuşana kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız."

Asrın felaketi 6 Şubat depremnlerinde vefat eden vatandaşlarıma bir kez daha Mevla'dan rahmet diliyorum."

Detaylar gelecek...