Hesap vakti! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde yasadışı bahisle mücadele için düğmeye bastı. Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonlarca takipçisi bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklandı. Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı çıkarıldı. İddianameler mahkemeler tarafından kabul edilirken Ortaç, 24 Aralık'ta, Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. (DENİZ YUSUFOĞLU)

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