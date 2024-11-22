Avustralya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, bu platformları yasakları ihlal etmeleri durumunda büyük para cezalarıyla karşı karşıya bırakacak. Benzer şekilde Fransa ve diğer ülkeler de çocukların dijital platformlarda güvenliğini korumak için sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik adımlar atıyor. Bu yasaklar, çocukların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumayı amaçlıyor. Peki çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler? İşte ebeveynlerin mutlaka bilmesi gereken önemli detaylar...

ÇOCUKLAR SANAL TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA Sosyal medya, çocuklar için eğlenceli bir yer gibi görünse de içeriklerin denetimsizliği nedeniyle ciddi tehlikeler barındırıyor. Çocuklar zararlı içeriklere kolayca maruz kalabiliyor ve çevrim içi dünyada istismara, zorbalığa veya psikolojik baskılara uğrayabiliyorlar. Sosyal medya platformlarında etkileşimde bulundukça kişisel bilgileri gizlilik ihlalleriyle sızdırılabiliyor bu da onları çeşitli sanal tehlikelerle karşı karşıya bırakabiliyor. Bu durum özellikle Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde alınan yasaklarla daha fazla gündeme gelmiş durumda.