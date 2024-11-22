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Birçok ülke teker teker yasaklıyor! Çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler?

Birçok ülke, çocukların sosyal medya platformlarında daha güvenli bir şekilde vakit geçirebilmelerini sağlamak için yeni düzenlemeler yapıyor. Bazı ülkeler ise çocukların bu platformları tamamen kullanmalarını yasaklama kararı almış durumda. Peki, çocukların sosyal medyada bulunmalarının riskleri nelerdir? Hangi ülkeler çocukların sosyal medya kullanımına yasak getirdi? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 16:13
Birçok ülke teker teker yasaklıyor! Çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler?

Avustralya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefleyen bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, bu platformları yasakları ihlal etmeleri durumunda büyük para cezalarıyla karşı karşıya bırakacak. Benzer şekilde Fransa ve diğer ülkeler de çocukların dijital platformlarda güvenliğini korumak için sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik adımlar atıyor. Bu yasaklar, çocukların zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumayı amaçlıyor. Peki çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler? İşte ebeveynlerin mutlaka bilmesi gereken önemli detaylar...

Birçok ülke teker teker yasaklıyor! Çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler?

ÇOCUKLAR SANAL TEHLİKELERLE KARŞI KARŞIYA

Sosyal medya, çocuklar için eğlenceli bir yer gibi görünse de içeriklerin denetimsizliği nedeniyle ciddi tehlikeler barındırıyor. Çocuklar zararlı içeriklere kolayca maruz kalabiliyor ve çevrim içi dünyada istismara, zorbalığa veya psikolojik baskılara uğrayabiliyorlar. Sosyal medya platformlarında etkileşimde bulundukça kişisel bilgileri gizlilik ihlalleriyle sızdırılabiliyor bu da onları çeşitli sanal tehlikelerle karşı karşıya bırakabiliyor. Bu durum özellikle Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde alınan yasaklarla daha fazla gündeme gelmiş durumda.

Birçok ülke teker teker yasaklıyor! Çocuklarda sosyal medya kullanımının riskleri neler?

KAYGI BOZUKLUĞUNA YOL AÇIYOR

Çocukların sosyal medyada geçirdiği süre, onların ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Sosyal medya üzerindeki karşılaştırmalar onay arayışı, kaygı bozuklukları ve öz saygı kaybı gibi psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar, kimliklerini sosyal medya üzerinden inşa etmeye çalışırken bu ortamdaki baskılar daha da derinleşebiliyor. Bu nedenle bazı ülkeler sosyal medya kullanımını sınırlandırma yoluna giderek bu sorunların önüne geçmeye çalışıyor.

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