Tazminat devası! Moda devi Eva Cavalli özel hastaneye milyonluk dava açtı

Eva Maria Düringer Cavalli, hayata gözlerini 1959'da Avusturya'da açtı. 1977'de Avrupa Güzeli ve Kainat Güzeli ikincisi olup tacı taktı. Bu taç ona şöhretin kapısını araladı. 1980 yılında İtalyan modacı Roberto Cavalli ile evlenip dünya jet-setine adım attı. Bu evlilik 2020 yılında sonlandı. İşte film gibi bir hayatın kahramanı olan Eva Cavalli, bu kez Türkiye'de adliyelik bir olayla manşetlere çıktı. Eva Cavalli, geçtiğimiz yaz Bodrum'daki ünlü bir detoks merkezine gelip kendini bakıma aldı!

DURUŞMA İÇİN GELECEK

Fakat bağırsak temizleme işlemi sonrasında gerekli müdahaleler yapılmadığı için bağırsağı yırtıldı. Hemen Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak uzun süre acı içinde bekletip 35 saat sonra ameliyata alındı. İtalya'ya döndükten sonra iki kez daha operasyon geçirdi ama sağlığına kavuşamadı. Bunun üzerine Eva Cavalli, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Bodrum Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak, hastanenin ihmali nedeniyle 42 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Duruşmalar için Türkiye'ye geleceği vurgulandı.