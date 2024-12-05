Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayımlandı

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi (Takvim.com.tr)

ANA GÜNDEM: SURİYE

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin sivil halkın can ve mal güvenliğine zarar vermemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının önemli olduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Rejimin kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşması gerektiğini bir kez daha gösterdiği, ülkemizin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ile birliğinin korunmasına her zaman güçlü destek verdiği ve gereken tüm katkıyı sağlamaya hazır olduğu ifade edilmiş, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla geçit verilmeyeceği, milli güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidin yok edileceği vurgulanmıştır."