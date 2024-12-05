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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye | Kırmızı Kitap masada

Yoğun bir gündemle toplanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sona erdi. Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması beklenirken, İsrail’in Gazze saldırısıyla başlayan ve genişleyen saldırgan tutumuna karşı alınabilecek tedbirlerin de masada olması bekleniyor. Toplantıda ayrıca PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek. MGK'da görüşülecek bir diğer konu da kırmızı kitap...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 07:58 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 19:59
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan yılın son MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye | Kırmızı Kitap masada

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yılın son Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik zirve saat 16.50'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

2024 yılının son MGK toplantısı başladı!

ANA GÜNDEM: SURİYE

Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Toplantıda ayrıca PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki hareketliliğine karşı alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Fidan'ın yanı sıra Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da son duruma ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

Terörle mücadele çerçevesinde harekât bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı MGK'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar masaya yatırılacak.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun oluşturduğu gerginliğe karşı alınabilecek önlemler ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

F-35'LER EUROFIGHTER'LAR MASADA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması da masada olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

Yılın son MGK'sı toplanıyor

"KIRMIZI KİTAP" GÜNCELLENECEK
MGK'da görüşülecek bir diğer konu kırmızı kitap...

Milli Güvenlik siyaseti belgesinin 5 yıllık güncelleme periyodu tamamlanmak üzere. Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba girmesi bekleniyor.

Tehlike ve tehditlere dair güncellemeler yapılması da öngörülüyor.

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