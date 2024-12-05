Fidan'ın yanı sıra Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da son duruma ilişkin sunum yapması bekleniyor.

Kurulda Suriye'deki yeni durum sebebiyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası yaşanması durumunda atılacak adımlar da ele alınacak.

ANA GÜNDEM: SURİYE Toplantının sıcak gündeminin Suriye olması bekleniyor. Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğine etkilerinin ele alınacağı yılın son MGK 'sında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak.

İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunun oluşturduğu gerginliğe karşı alınabilecek önlemler ile Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme gelecek.

Terörle mücadele çerçevesinde harekât bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ele alınacağı MGK 'da, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. (AA)

F-35'LER EUROFIGHTER'LAR MASADA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi için sürdürülen girişimlerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

ABD'den alınması planlanan 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması da masada olacak.