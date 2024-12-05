Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi; 5 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 5 Aralık bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...