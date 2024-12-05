Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi; 5 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 5 Aralık bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 5 Aralık bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun)
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)