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Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi; 5 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

Vatandaşlar, son dakika deprem bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Türkiye'de en son hangi şehirde deprem meydana geldi ve büyüklüğü ne kadardı? İşte detaylar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:25 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 10:31
Son dakika AFAD-KANDİLLİ son deprem listesi; 5 Aralık az önce deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

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AFAD son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Türkiye'de en son nerede deprem oldu? Kaç şiddetinde sarsıntı yaşandı? 5 Aralık bugün deprem mi oldu? İşte AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?


2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun)
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

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