SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan 10. Dünya Helal Zirvesi'nde İslam ülkelerine çağrı: "Uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Müslüman ülkelere çağrı yapan Erdoğan, "2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:05 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 11:05
Başkan Erdoğan’dan 10. Dünya Helal Zirvesi’nde İslam ülkelerine çağrı: Uyuşmazlıkları ortadan kaldıralım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Gönül coğrafyamızdan, güzel İstanbul'umuzu teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime ülkemize hoş geldiniz diyorum. Ecdadımızın dersaadet olarak andığı bu güzel şehirde sizleri misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2024 organizasyonunun ülkelerimiz ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Helal belgeli ürün ve hizmetlerin temiz, sağlıklı ve dini hassasiyetleri gözetenen nitelikte olmaları, kapasitesi 5 trilyon doları aşan bu pazarın daha da büyümesini sağlamaktadır. Bu yıl 110'dan fazla ülkeden, binden fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilmektedir. Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyoruz.

"TÜRK EKONOMİSİNİN POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞAN HERKESE DESTEK OLMAYI GÖREV BİLİYORUZ"
Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ile katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli yabancı sermaye ayrımı yapmadan Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız Helal Akreditasyon Kurumu ile bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık.

Sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun olarak düzenlediğimiz Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguluyoruz. Diğer taraftan sayısını artırdığımız kontrol laboratuvarlarımızla gıda numunelerini kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçiriyoruz. Gerek tüketicinin helal belgeli ürün ve hizmetlere erişiminin temini, gerekse helal ürün ve hizmetlerin uluslararası ticarette dolaşımının kolaylaştırılması için belgelenme ve standartlaşma çok önemlidir. Bu sebeple 2010 yılında faaliyete geçen İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin tamamını enstitüye üye olmaya, böylece helal belgelendirmedeki ayrılıkları, uyuşmazlıkları, güvensizlikleri ortadan kaldırmaya bir kez daha davet ediyorum.

Temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdaya duyulan ihtiyacın her zamankinden daha çok hissedildiği bir dönemde düzenlenen bu organizasyona öncülük eden kurumlarımızı tebrik ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’lı Duran Kalkan’dan Kayyum kalkmazsa kıyamet kopar tehdidi! İkinci ’Hendek’ hayali: Daha fazla dağa çıkmak lazım gün hesap günü
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Halkbank
Emekli maaşı taban formülü detayları ortaya çıktı! Refah payıyla %20 zam mı geliyor? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Hamburgerde at ve eşek eti! Gıda teröristleri vatandaşa neler yedirmiş neler | TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE
Üçlü Dayanışma Kurulu bugün toplanıyor! 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte formüllere göre rakamlar
Türk Telekom
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | 1000’er lira para
ABD’deki okullarda göçmen paniği! Trump’ın sınır çarları hazır: Çocuklar saklanmaya başladı
Meteoroloji’den Artvin, Rize ve Ardahan’a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu
İstanbul’da seri cinayet | Katil Bahtiyar Aladağ hakkında kan donduran ifadeler: 2 yıl önce kanlar içerisinde ortalığı birbirine katmış...
Suavi’nin çevreciliği sözde kaldı! CHP’li belediye CİMER şikayetlerini önemsemedi
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ’korsan yemin’e ilişkin flaş açıklama: Grup halinde organize edildi
Jonathan David operasyonu! Victor Osimhen’den sonra Galatasaray’dan ses getirecek transfer için düğmeye basıldı
SON DAKİKA