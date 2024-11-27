Ve netleşti: 2025 zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu?

2024 yılına ait yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve %43,93 olarak belirlendi. Peki yeni yıl itibarıyla zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu? İşte habere ilişkin merak edilenler...
2024 yılına ait yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve %43,93 olarak belirlendi. Peki yeni yıl itibarıyla zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu? İşte habere ilişkin merak edilenler...
2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ
Araç muayene ücreti ise 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.
2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç bedeli netleşti. Son güncellemeye göre bu tutar 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.