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Ve netleşti: 2025 zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu?

2024 yılına ait yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve %43,93 olarak belirlendi. Trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücretleri, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışı çıkış harcı gibi birçok farklı ücretin, yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncel fiyatı netleşti. 2024 yılı itibarıyla geçerli olacak yeni ücretler vatandaşların radarında. İşte habere ilişkin detaylar ve güncel ücretler...

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:28 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 10:29
Ve netleşti: 2025 zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu?

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2024 yılına ait yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve %43,93 olarak belirlendi. Peki yeni yıl itibarıyla zamlı araç muayene ücreti, IMEI ücreti kaç para oldu? İşte habere ilişkin merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ

Araç muayene ücreti ise 1.821 TL'den 2.621 TL'ye yükseldi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç bedeli netleşti. Son güncellemeye göre bu tutar 31.692 TL'den 45.614 TL'ye yükseldi.

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