Su beka meselesi! Erdoğan’dan Türkiye’ye acil çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DSİ'nin tamamladığı 564 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:

Su bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültür dünyamızda hayati yer tutar. Su nimet olma yolunda mümtaz yere sahip olmuştur.

Temiz su kaynakları yeryüzündeki tatlı su potansiyelinin yüzde 0,1'ini teşkil ediyor. Su gün geçtikçe tükenen, azalan, kirlenen bir kaynaktır.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık, çölleşme, plansız sanayileşme su kaynaklarımızı olumsuz etkiliyor.

Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusundaki en ufak gelişme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır.

Sıfır atık projemizle israfı önlemeyi amaçlıyoruz. 2053 yılı için belirlediğimiz net sıfır emisyon hedefimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz.

Erdoğan "Temiz su kaynaklarına erişim bir beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusunda yaşanacak en ufak gelişme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır" dedi.

PUTİN VE SUDAİ ILE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Suriye'de başlayan olaylarla ilgili diplomasi trafiğine devam etti. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı Sudani ile son gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklerken, Suriye rejiminin de siyasi çözüme angaje olması gerektiğini söyledi.