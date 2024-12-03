Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Adana 'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KAHVE KUTULARINA GİZLENMİŞ

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 Kg eroin, bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi.