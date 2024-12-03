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Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve operasyon kapsamında 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:22 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 19:42
Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana’da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

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Zehir tacirlerine operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Adana'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

KAHVE KUTULARINA GİZLENMİŞ

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 'Narkoçelik-50' operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 Kg eroin, bin 512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi.

Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)Adana'da zehir tacirlerine Narkoçelik-50 operasyonu (takvim.com.tr | Ekran Görüntüsü)

YAKALANDI

Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum"

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