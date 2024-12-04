Halep resti! Devlet Bahçeli: "İliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. İstanbul Kapalıçarşı neyse Halep Kapalıçarşı odur" dedi. Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'in de teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söyledi. "YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmadı. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı" sözlerini kaydetti. Ancak DEM Parti, yine skandal bir açıklama ile devleti tehdit etti. "Sınırın öte tarafındaki Kürtlere saldırarak, Türkiye'de iç barışı sağlamak mümkün değildir" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, büyük tepki çekti.

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