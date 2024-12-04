PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Halep resti! Devlet Bahçeli: "İliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili olarak "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. Bunu sadece biz söylemiyoruz, tarih söylüyor, coğrafya söylüyor" sözlerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Halep resti! Devlet Bahçeli: İliklerine kadar Türk ve Müslüman’dır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. İstanbul Kapalıçarşı neyse Halep Kapalıçarşı odur" dedi. Tel Rıfat'ın ardından Münbiç'in de teröristlerden temizlenmesi gerektiğini söyledi. "YPG bitene kadar sahayı boşaltamayız. Esad, Türkiye'nin uzattığı eli tutmadı. Türkiye ile Suriye arasında diplomasi canlandırılmalı" sözlerini kaydetti. Ancak DEM Parti, yine skandal bir açıklama ile devleti tehdit etti. "Sınırın öte tarafındaki Kürtlere saldırarak, Türkiye'de iç barışı sağlamak mümkün değildir" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, büyük tepki çekti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Koza Holding
MEMURA 5 AYLIK FARK %10.40 | Kim ne kadar alacak? Polis, doktor, öğretmen, hemşire...
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık
Türk Telekom
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
SON DAKİKA