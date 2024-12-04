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Elini tutup götürdü tabutta aldı! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde "Yenidoğan Çetesi" iddiası

Bursa’da bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, iddiaya göre yanlış tedavi nedeniyle hayatını kaybetti. 7 yaşındaki Yüsra'nın ölmeden önce “Yenidoğan Çetesi” soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerden birine sevk edilmek istendiği iddia edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Elini tutup götürdü tabutta aldı! 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde Yenidoğan Çetesi iddiası

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Bursa'da yaşayan Türkoğlu ailesinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, Mayıs ayında bahar nezlesi olduğu için saat 20.00 sıralarında baba Cemil Türkoğlu ve anne Azime Buse Türkoğlu tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Babasıyla yürüyerek hastaneye giden Yüsra, burada tedavi altına alındı. 7 yaşındaki Yüsra doktorun verdiği serumdan yaklaşık yarım saat sonra fenalaştı. Ailenin iddiasına göre 10 saat aynı sedyede bekletildi. Kardiyoloji doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Yüsra'nın sürekli kalbinin durduğu ve bu nedenle entübe edildiği doktor tarafından aileye bildirildi. Ardından da hayatını kaybetti.

"ÇOCUĞUMU BİSKÜVİ KUTUSUNDA VERDİLER"

Yenidoğan Çetesi üyesi 47 sanığın yargılandığı dava 12. gününde... Davada cumhuriyet savcısı tutuklu tüm sanıkların tutukluluk halinin devamını ve 10 tutuksuz sanığın ise tutuklanmasını talep etti. Mehmet Hanefi Kaya, "Çocuğun çok iyi olduğunu söylediler. Ne olduysa, gece 2'de çocuğumun vefat ettigi söylendi. Morgda çocuğumu bisküvi kutusunda verdiler" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Maktul bebek Kerem'in babası Muhammed Tokluoğlu da "Doktorumuz Avcılar Hospitali önerdi. İkiz bekliyorduk, biri yaşıyor, biri vefat etti. Ne olduysa içeride oldu" diye konuştu.

Erhan Karaduman ise, "Doğum oldu sorun yok dendi. Sonra fenalaştı gel dediler. Bağcılar Medilife sevk ettiler. Tamam ne gerekiyorsa yapılsın dedim. Gece 3'te çocuğun vefat ettiği söylendi" diye konuştu.

ÇETE HASTANESİNE SEVK

İddiaya göre; fenalaşan Yüsra, İstanbul'da Yenidoğan çetesinin hastanesine ısrarla sevk edilmek istendi, aile kabul etmedi ve hastane ve doktorlar hakkında soruşturma istedi. Sağlık Bakanlığı onay verdiği takdirde Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturma Yenidoğan Çetesi soruşturmasına da dahil edilecek.

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