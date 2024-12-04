PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japon Prens ve Prensesi Ankara'ya geldi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, bir dizi resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Veliaht çiftin, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 07:32
Başkan Erdoğan ile görüşecekler! Japon Prens ve Prensesi Ankara’ya geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı..Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Japon Prens ve Prensesi Ankara'ya geldi!

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko Türkiye'de (AA)

Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirecek. Veliaht Prens ve Prensesin, 4 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Koza Holding
MEMURA 5 AYLIK FARK %10.40 | Kim ne kadar alacak? Polis, doktor, öğretmen, hemşire...
CHP’li Ekrem İmamoğlu İstanbul’u unuttu! Kendi villasının dönüşümüne koyuldu! Ekipleri seferber etti
Pedofili sapık Gaga Bulut hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
CANLI | Suriye’de muhalifler Şam’a yürüyor: Bölgeden kaçan PKK’lıların tankları ABD yapımı çıktı! Flaş Rusya iddiası
Türk Telekom
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Trabzonspor’dan arsa talebi! Asbaşkan Zeyyat Kafkas bizzat açıkladı: Bakan Murat Kurum’dan sözü aldık
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ye Sert tepki: Emeğimize el sürülmesine müsaade etmem
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
SON DAKİKA