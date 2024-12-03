Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.



Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/zKLAf55ADX — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2024

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

