SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! "Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 21:35 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 21:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı! Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile Putin Suriye’deki son gelişmeleri görüştü
Güney Kore’de OHAL! Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol muhalefeti suçlayarak ilan etti
Haniye’yi MOSSAD’a satan İran’ın Türkiye’ye İsrail iftirası atma ’acem’iliği! TAKVİM deşifre etti: Tel Aviv-Tahran-Washington şer üçgeni
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile görüştü
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Fred ile Bruno Viana arasındaki tartışmalı pozisyon
Şam’daki yalancı! Esad rejimi, İran ve PKK aynı noktada buluştu... Suriyeli Bakan Sayyed’den Türkiye’ye İsrail iftirası
Başkan Erdoğan’dan 564 tesisin toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Sinsilik ’rejim’i! Masadan kaçan Esad’ın İdlib’teki 2.5 milyon kişiyi Türkiye’ye göçe zorlama planı... Ankara’dan Şam’a son uyarı
Operasyon başladı! Galatasaray’da 2 transfer 3 ayrılık
Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazal’a verelim | Flaş Enes Güran detayı
DEM Parti’ye Öcalan izni verilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan makul süre mesajı!
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 2’si tamam 2’si yolda
EMEKLİYE OCAKTA %14.57’LİK ZAM HESABI | SKK ve Bağ-Kur’lunun yeni aylıkları ne kadar olacak?
MHP lideri Devlet Bahçeli Münbiç’i işaret etti: YPG yok olana kadar sahadayız! Esad’a uyarı | CHP ve DEM’e tepki | Sahte dolar
Suriyeli muhaliflerin lideri Hadi el-Bahra Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun hedefini açıkladı! Türkiye ve Başkan Erdoğan’a teşekkür
SON DAKİKA