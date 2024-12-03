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Son dakika: Aydın'da deprem! 3 Aralık 2024 AFAD-KANDİLLLİ son depremler listesi! İzmir, Manisa, Muğla...

Aydın'da bugün meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedilerek vatandaşları tedirgin etti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 3 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen depremle ilgili ilk detaylar paylaşıldı. Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında açıklamalar gelirken, İzmir, Manisa ve Muğla gibi komşu illerde de sarsıntı hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler listesi...

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:10
Son dakika: Aydın’da deprem! 3 Aralık 2024 AFAD-KANDİLLLİ son depremler listesi! İzmir, Manisa, Muğla...

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Ege Bölgesi'nde korkutan deprem! Aydın merkezli deprem, İzmir, Manisa ve Muğla'da da paniğe neden oldu. 3 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini paylaşarak depremin büyüklüğünü ve diğer detaylarını açıkladı. Bölgedeki vatandaşlar sokaklara çıkarken, son depremler listesi yoğun ilgi görüyor.

AYDIN'DA KORKUTAN DEPREM!

📏 Büyüklük: 4.0 (Mw)
📍 Yer: Germencik (Aydın)
📅 Tarih: 2024-12-03
Saat: 19:51:29 TSİ
🧭 Enlem: 37.88278 N
🧭 Boylam: 27.57667 E
🌐 Derinlik: 8.99 km

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