Son dakika: Aydın’da deprem! 3 Aralık 2024 AFAD-KANDİLLLİ son depremler listesi! İzmir, Manisa, Muğla...

Ege Bölgesi'nde korkutan deprem! Aydın merkezli deprem, İzmir, Manisa ve Muğla'da da paniğe neden oldu. 3 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen sarsıntı sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini paylaşarak depremin büyüklüğünü ve diğer detaylarını açıkladı. Bölgedeki vatandaşlar sokaklara çıkarken, son depremler listesi yoğun ilgi görüyor.

AYDIN'DA KORKUTAN DEPREM!

📏 Büyüklük: 4.0 (Mw)

📍 Yer: Germencik (Aydın)

📅 Tarih: 2024-12-03

⏰ Saat: 19:51:29 TSİ

🧭 Enlem: 37.88278 N

🧭 Boylam: 27.57667 E

🌐 Derinlik: 8.99 km

AFAD DUYURDU