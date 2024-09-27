Depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı’nın firari müteahhidinin çocukları babalarını savundu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana Çukurova'daki Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Sami Bey Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen apartmanda 40 kişi hayata gözlerini kapadı.

Sami Bey, Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik yurt dışına kaçtı. Baba-kız yakalanamadı. Sami Bey, Apartmanı'nda annesi, babası, iki kardeşi dahil ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar, sosyal medya hesabından adalet çağrısı bulunarak, firarilerin yakalanması için paylaşım yaptı. Firari sanık müteahhit Abdullah Aybaba'nın kızları; Ebru Ünal, Emine Ece Aybaba Ergin ve damadı Yusuf Ünal, Naim Emin Ünvar hakkında zan altında bırakıldıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünvar hakkında iddianame hazırlayan savcı, Ünvar'ın "Hırs ve intikam" saikiyle hareket ettiğini öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.