SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı'nın firari müteahhidinin çocukları babalarını savundu

Asrın depreminde yıkılan Sami Bey Apartmanı’nda 40 kişi kurtarılamadı. Müteahhit Abdullah Aybaba, yurt dışına kaçtı. Kızları ve damadı ise 17 yakınını kaybeden Naim Emin Ünvar’ın adalet arayışıyla ilgili paylaşımları nedeniyle suç duyurusu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Eylül 2024
Depremde yıkılan Sami Bey Apartmanı’nın firari müteahhidinin çocukları babalarını savundu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana Çukurova'daki Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Sami Bey Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen apartmanda 40 kişi hayata gözlerini kapadı.

Sami Bey, Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik yurt dışına kaçtı. Baba-kız yakalanamadı. Sami Bey, Apartmanı'nda annesi, babası, iki kardeşi dahil ailesinden 17 kişiyi kaybeden Naim Emin Ünvar, sosyal medya hesabından adalet çağrısı bulunarak, firarilerin yakalanması için paylaşım yaptı. Firari sanık müteahhit Abdullah Aybaba'nın kızları; Ebru Ünal, Emine Ece Aybaba Ergin ve damadı Yusuf Ünal, Naim Emin Ünvar hakkında zan altında bırakıldıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ünvar hakkında iddianame hazırlayan savcı, Ünvar'ın "Hırs ve intikam" saikiyle hareket ettiğini öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
Memura-emekliye 3’lü zam: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Hangi gelirler yükselecek?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Türkevi’ni ziyaret etti: Gurur kaynağı
BDDK duyurdu! Kredi kartlarında yeni düzenleme: 60 aya kadar yapılandırma imkanı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan A Haber’e özel açıklamalar! Türkiye’deki göçmen sayısı ne?
Son yayınında Adam tuttular beni indirecekler diyen Fenerbahçeli Serhat Akın’a silahlı saldırı!
ABD’nin katliama desteği devam ediyor! Katil İsrail’e korkunç yardım: 8.7 milyar dolar...
Kartal Avrupa’da dağıldı! Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Ajax’a 4-0 mağlup oldu
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
SON DAKİKA