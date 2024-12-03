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Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi. Erdoğan, koruma ve bakım altındaki kız çocuklarıyla özel olarak ilgilendi. Emine Erdoğan, "Ne mutlu ki Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:21 Güncelleme Tarihi :03 Aralık 2024 , 20:21
Emine Erdoğan, Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti

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Merkez Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle yaptırılan siteyi ziyaret eden Emine Erdoğan'ı, 11 yaşındaki bir kız çocuğu ellerinde çiçekle "Evimize hoş geldiniz." diyerek karşıladı.

Emine Erdoğan, daha sonra burada kız çocuklarıyla tek tek selamlaşarak çocuk sitesinin içerisindeki ilk Türk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen'in adının verildiği çocuk evini ziyaret etti.

Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)

Buradaki koruma ve bakım altındaki 8 kız çocuğuyla sohbet eden Emine Erdoğan, onlarla yakından ilgilendi. Erdoğan, çocukların "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabındaki tariflere uygun hazırladığı zencefil şerbeti ve su muhallebisi ikramlarını tattı.

Gastronomi bölümü okuyan ve ileride şef olmak isteyen 16 yaşındaki çocuk tarafından Emine Erdoğan'a, "gastronomi şehri" Hatay'ın yöresel tariflerinin yer aldığı kitap hediye edildi.

Emine Erdoğan'a ziyarette, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da eşlik etti.

Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)

"DALGA DALGA YAYILAN BİR İYİLİK HİKAYESİNE DÖNÜŞÜYOR"
Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl Dünya Kız Çocukları Günü'nde Hatay'da temelleri atılan Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde kızlarımızla buluştum. Bu özel yer, kızlarımızın potansiyellerini keşfetmeleri ve güçlü bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanların seferber edildiği bir yaşam alanı. Gönülden inanıyorum ki çocuklarımız burada, hayallerini yeşertecek, hayatlarını yeniden inşa edecek. Ne mutlu ki Gönül Elçileri Projesiyle sevgiyle büyütülen her çaba, dalga dalga yayılan bir iyilik hikayesine dönüşüyor. Dileğim, bu sıcak yuvanın her köşesinde filizlenen umutların, geleceğin en güzel başarı hikayelerine ilham olmasıdır. Hayalinin gerçekleştiğini göremeden vefat eden Serdar Demir Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır niyaz ediyorum."

Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)

HATAY SERDAR DEMİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NİN YAPIM SÜRECİ

Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2021'de, 50 kapasiteli Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) ve 30 kapasiteli Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM) Hizmet Binası yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)

Mevcut kuruluşun yapılması fikri ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinde (TUSAŞ) üst düzey yönetici olarak çalışan Serdar Demir'in Hatay'da korunma ihtiyacı olan çocukların kalabileceği bir "yetimhane" yapmak istemesiyle başladı ancak Demir, bu hayalini gerçekleştiremeden trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ardından onun bu hayallerini gerçekleştirmek üzere arkadaşları işe koyularak çocuk kuruluşu için çalışmalara başladı. Mutlu Hayatlar Derneği ile yapılan protokole geçen yıl ek yapılarak TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği de dahil edildi. Protokolde yer alan taraflara ek olarak kuruluşun inşası ve tefrişatına ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI katkı sağladı.

Yapılan protokol gereğince, geçen yıl 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde temeli atılan site, bir yıl dolmadan yapılarak 17 Eylül'de hizmete alındı.

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