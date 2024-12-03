HATAY SERDAR DEMİR ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NİN YAPIM SÜRECİ Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2021'de, 50 kapasiteli Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) ve 30 kapasiteli Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM) Hizmet Binası yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Emine Erdoğan Hatay Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti (AA)

Mevcut kuruluşun yapılması fikri ilk olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinde (TUSAŞ) üst düzey yönetici olarak çalışan Serdar Demir'in Hatay'da korunma ihtiyacı olan çocukların kalabileceği bir "yetimhane" yapmak istemesiyle başladı ancak Demir, bu hayalini gerçekleştiremeden trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ardından onun bu hayallerini gerçekleştirmek üzere arkadaşları işe koyularak çocuk kuruluşu için çalışmalara başladı. Mutlu Hayatlar Derneği ile yapılan protokole geçen yıl ek yapılarak TUSAŞ Elini Uzat Yardımlaşma Derneği de dahil edildi. Protokolde yer alan taraflara ek olarak kuruluşun inşası ve tefrişatına ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, STM ve TEI katkı sağladı.

Yapılan protokol gereğince, geçen yıl 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde temeli atılan site, bir yıl dolmadan yapılarak 17 Eylül'de hizmete alındı.