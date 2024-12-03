Sıkıyönetim nedir? Sıkıyönetim kararı hangi hallerde ve kim tarafından ilan edilir?

Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, yaptığı açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurarak, ulusal güvenliğin tehdit altında olduğunu ve bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, yaptığı açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurarak, ulusal güvenliğin tehdit altında olduğunu ve bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
SIKIYÖNETİM NEDİR?
Sıkıyönetim, olağanüstü durumlarda devletin güvenliği sağlamak ve kamu düzenini yeniden tesis etmek için ordunun geniş yetkilerle donatıldığı bir yönetim şeklidir. Bu süreçte anayasal haklar kısıtlanabilir, sokağa çıkma yasakları ve diğer olağanüstü tedbirler uygulanabilir.
SIKIYÖNETİM HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?
Sıkıyönetim savaş, doğal afet, sivil kargaşa, toprak işgali veya askerî darbe gibi durumlarda, normal adli kurumların yeni duruma hâkim olamayıp vazifesini yerine getiremediği veya yavaş getirdiği takdirde, askerî otoritelerin ve kurumların tercih edilmesi ile kullanıma girer.