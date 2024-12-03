Sıkıyönetim nedir? Sıkıyönetim kararı hangi hallerde ve kim tarafından ilan edilir?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, yaptığı açıklamada, ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurarak, ulusal güvenliğin tehdit altında olduğunu ve bu adımın kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

SIKIYÖNETİM NEDİR? Sıkıyönetim, olağanüstü durumlarda devletin güvenliği sağlamak ve kamu düzenini yeniden tesis etmek için ordunun geniş yetkilerle donatıldığı bir yönetim şeklidir. Bu süreçte anayasal haklar kısıtlanabilir, sokağa çıkma yasakları ve diğer olağanüstü tedbirler uygulanabilir.