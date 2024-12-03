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Satılmış’a iki iğne! Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim'in şüpheli ölümü

Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulunan Satılmış Çim’in Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kayıp olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Satılmış’a iki iğne! Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Satılmış Çim’in şüpheli ölümü

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Yenidoğan Çetesi soruşturmasında ismi geçen Satılmış Çim, Küçükçekmece'de bir aracın içinde ölü bulundu. Başsavcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim'e ait olduğu ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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