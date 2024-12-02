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Mehmet Ali Erbil karakola gitti! Adli kontrol tedbiri kapsamında imzasını attı

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in "ev hapsi" adli kontrol tedbiri ile kaldırılmış, Erbil'in haftada bir gün olmak üzere "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Erbil bu kontrol kapsamında polis merkezine giderek imza attı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:51 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 16:51
Mehmet Ali Erbil karakola gitti! Adli kontrol tedbiri kapsamında imzasını attı

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mehmet Ali Erbil polis karakolunda!


AVUKATLARINDAN İTİRAZ

Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu. 30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sunmuştu.

Mehmet Ali Erbil karakolda (İHA)Mehmet Ali Erbil karakolda (İHA)

HAFTA 1 GÜN İMZA KARARI

Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.

Mehmet Ali Erbil karakola giderek imza attı (İHA)Mehmet Ali Erbil karakola giderek imza attı (İHA)

ERBİL KARAKOLA GİTTİ İMZA ATTI

Adli kontrol tedbiri uygulanması çerçevesinde Mehmet Ali Erbil, Sarıyer'deki bir polis merkezine giderek imza attı.
Öte yandan, polis merkezinden çıkan Erbil, basın mensubunun sorularına cevap vermeyerek oradan ayrıldı.

Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbilin ev hapsi kaldırıldı: Haftada 1 gün imza atacakYasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbilin ev hapsi kaldırıldı: Haftada 1 gün imza atacak
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı: Haftada 1 gün imza atacak
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