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Başkan Erdoğan'dan Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Aralık 2024
Başkan Erdoğan’dan Engelsiz Türkiye Programı’nda önemli açıklamalar yaptı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar yaptı:

Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla başarılı olabiliriz. Sosyal aktivitelerle, toplumsal bilinci artıran kampanyalarla engelli kardeşlerimize samimi destek vermemiz gerekiyor. Ülkemizde kimi marjinal çevrelerin bitmeyen bir kinle, özellikle hedef aldığı Sultan Abdülhamid Han açtırdığı mektep ile işitme ve konuşma engelli kişilerin çağın üzerinde eğitim almasını sağlamıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse dışlanamaz, ikinci sınıf vatandaş olarak görülemez. Bunların en başında da engelli vatandaşlarımız yer almaktadır.
Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılmasını da devletimizin asli görevi olarak görüyoruz. Engellilerin hak ve hizmetlerine doğrudan ulaşması anlamında erişilebilirlik ilkesini kendimize rehber edindik. Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmeleri amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini yakın zamanda yayınlayacağız.

Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programında müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağızBaşkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programında müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"

SURİYE MESAJI BAŞKAN
Erdoğan, Suriye'deki olaylarla ilgili "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her türlü önlemi alıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın mutabakatla son bulması önceliğimizdir" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruzBaşkan Recep Tayyip Erdoğandan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Yakından takip ediyoruz"

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