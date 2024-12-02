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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye mesajı: "Yakından takip ediyoruz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Karşılaşam sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan Suriye'de yaşanan olayları yakından takip ettiğini belirterek, "Uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyorduk. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 17:15 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 19:16
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Suriye mesajı: Yakından takip ediyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BALKANLAR'DA İSTİKRAR VURGUSU
Milatovic'i ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendilerine ve değerli heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu sene Türkiye-Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 145. yıl dönümüdür. Karadağ'la bu ortak geçmişimizde mütenasip şekilde siyasi, ekonomik ve kültürel temelleri sağlam kapsamlı bir iş birliğimiz mevcut. Değerli dostumun bu ilk ziyareti de müstesna yüzeydeki ilişkilerimizin nişanesidir. Görüşmemizde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Münasebetlerimizi kurumsal çerçeve kazandırmak amacıyla yüksek düzeyli stratejik konsey kurulmasını kararlaştırdık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Balkanlarda istikrara atfettiğimiz önemi teyit ettik.

Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: ''Tüm tedbirleri alıyoruz!''

TİCARET HACMİNDE HEDEF 250 MİLYON DOLAR
Türkiye olarak dini ve etnik bir mozaik olan Balkanlar'da huzuru, refahı ve istikrarı desteklemeye büyük önem verdiğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Karadağ'ı zengin kültürel ve etnik dokusuyla, Balkanlar'da hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüne örnek teşkil eden bir ülke olarak görüyorum. 2021 yılında Karadağ'ı gerçekleştirdiğim ziyarette, ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk.

Covid salgını, Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen hamdolsun bu hedefe ulaşmaya çok yakınız. Sayın Cumhurbaşkanı ile bu hedefi daha da yukarıya taşımak konusunda mutabık kaldık. Karadağ'a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Müteahhitlik alanında firmalarımız Karadağ'da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 62 projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Firmalarımız özellikle altyapı, inşaat ve hizmet sektörlerine ilgilerini sürdürüyorlar. Bu ilginin bir neticesi olarak Karadağ doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır. Önümüzdeki dönemde 6. Karbon ekonomik komisyon toplantısına ev sahipliği yapacağız. Bu vesileyle iş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ediyorum.

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ
Gazze ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarında da aynı ilkeli tutumumuzu muhafaza ettik. Lübnan'da sağlanan ateşkesi olan desteğimizi de açıkça beyan ettik. Gazze'de bir an önce ateşkesin sağlanmasını ümit ve arzu ediyoruz. Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. (AA)

Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. Gerek dışişleri bakanımız, gerekse milli istihbarat teşkilatı başkanımız, muhataplarıyla sürekli temas halindeler, istişarelerini gerçekleştiriyorlar. Aslında uzun bir süredir Orta Doğu'daki şiddet sarmalının Suriye'yi de etkisi altına alma ihtimaline dikkat çekiyordu. Son hadiseler Türkiye'nin haklılığını teyit ve tescil etmiştir. Suriye ihtilafında ülkemizin duruşu, hassasiyetleri, temel öncelikleri ve savuna geldiği politikanın parametreleri bellidir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir. Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde sağdaki süreci anbean takip ve tahlil ediyor, bunlara halel getirecek herhangi bir özellikle farklı eylemin yaşanmaması adına gereken bütün tedbirleri alıyoruz. Bu düşüncelerle bugünkü görüşmemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Fotoğraf: AA)

KARADAĞ CUMHURBAŞKANI ANKARA'DA
Başkan Erdoğan, Milatoviç'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Milatoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI
Milatoviç, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" sözleriyle selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i kabul ediyor

Erdoğan ve Milatoviç, merdivenlerde Türkiye ve Karadağ bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Milatoviç onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i, resmi törenle karşıladı. (Fotoğraf: AA)

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

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