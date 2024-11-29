YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı gruplar, 27-28 Kasım tarihlerinde Halep'in batı kırsalından merkeze doğru geniş çaplı bir operasyon başlattı. Muhalifler, hızla ilerleyerek Halep ve İdlib illerinde 70'ten fazla yerleşim yeri ve stratejik noktayı ele geçirdi. Bugün itibarıyla, yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına alan muhalifler, Esed rejiminin savunma hattını aşarak Halep şehir merkezine girdi. Hamdaniyye, Şehba, Azamiyye, Furkan, Ramusa, Eşrefiyye ve Ansari gibi bölgelerde de kontrol sağlandı.

PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami tutuştuklarını itiraf etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

TERÖRİSTLERİN ETEKLERİ TUTUŞTU

Muhaliflerin Halep'e ilerlemesiyle birlikte etekleri tutuşan PKK/YPG terör örgütünün sözde Direktörü Ferhad Şami, Türkiye'nin kendilerine yönelik operasyon düzenleyeceğini belirtti. Halep'teki durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Şami, "Türkiye'nin saldırısı, yaşanan bu gelişmelerin sonucudur. Misyonumuz halkımızı ve topraklarımızı korumaktır" dedi.

Türkiye vurursa Tel Rıfat ve Şeyh Maksud’da uzun süre dayanamayız itirafı (Fotoğraf: AA)

"TEL RIFAT VE ŞEYH MAKSUD'DA UZUN SÜRE DAYANAMAYIZ"

PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami, "Tel Rıfat ve Şeyh Maksud'da uzun süre dayanamayız" diyerek, kaybedeceklerini bildikleri bir savaşta yoldaşlarını feda edemeyeceklerini ifade etti ve bölgeden kaçacaklarını açıkladı. Şami, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu belirterek, terör yandaşlarına mevcut duruma göre kendini örgütleyin" dedi.