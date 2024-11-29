PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

YPG'yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen 'Türkiye saldırırsa kaçarız' itirafı

PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami, Suriye'deki muhaliflerin Halep'e ilerlemesinin ardından Türkiye'nin olası operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Şami, Tel Rıfat ve Şeyh Maksud’da uzun süre direnemeyeceklerini belirterek, kaybetmeyi bekledikleri bir savaşta teröristlerini feda edemeyeceklerini ve bölgeden kaçacaklarını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 23:54 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 23:59
YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı gruplar, 27-28 Kasım tarihlerinde Halep'in batı kırsalından merkeze doğru geniş çaplı bir operasyon başlattı. Muhalifler, hızla ilerleyerek Halep ve İdlib illerinde 70'ten fazla yerleşim yeri ve stratejik noktayı ele geçirdi. Bugün itibarıyla, yaklaşık 550 kilometrekarelik bir alanı kontrol altına alan muhalifler, Esed rejiminin savunma hattını aşarak Halep şehir merkezine girdi. Hamdaniyye, Şehba, Azamiyye, Furkan, Ramusa, Eşrefiyye ve Ansari gibi bölgelerde de kontrol sağlandı.

PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami tutuştuklarını itiraf etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami tutuştuklarını itiraf etti (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

TERÖRİSTLERİN ETEKLERİ TUTUŞTU

Muhaliflerin Halep'e ilerlemesiyle birlikte etekleri tutuşan PKK/YPG terör örgütünün sözde Direktörü Ferhad Şami, Türkiye'nin kendilerine yönelik operasyon düzenleyeceğini belirtti. Halep'teki durumu yakından takip ettiklerini söyleyen Şami, "Türkiye'nin saldırısı, yaşanan bu gelişmelerin sonucudur. Misyonumuz halkımızı ve topraklarımızı korumaktır" dedi.

Türkiye vurursa Tel Rıfat ve Şeyh Maksud’da uzun süre dayanamayız itirafı (Fotoğraf: AA)Türkiye vurursa Tel Rıfat ve Şeyh Maksud’da uzun süre dayanamayız itirafı (Fotoğraf: AA)

"TEL RIFAT VE ŞEYH MAKSUD'DA UZUN SÜRE DAYANAMAYIZ"

PKK/YPG'nin sözde Direktörü Ferhad Şami, "Tel Rıfat ve Şeyh Maksud'da uzun süre dayanamayız" diyerek, kaybedeceklerini bildikleri bir savaşta yoldaşlarını feda edemeyeceklerini ifade etti ve bölgeden kaçacaklarını açıkladı. Şami, operasyonun arkasında Türkiye'nin olduğunu belirterek, terör yandaşlarına mevcut duruma göre kendini örgütleyin" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT, Gazze’nin Feryadını Dünyaya Duyuruyor
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Muhalifler Halep merkezine girdi | Türkiye’den flaş açıklama: Öncelikli mesele
Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi
Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay
Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi
Narin Güran cinayetinde aile meclisi tehdit etmişti! Çoban Ahmet Akgün ilk kez konuştu! Amca yaşananları anlattı
CANLI | Yenidoğan Çetesi Davasında 10. Gün! Hastane sahibinden otopsi talebi! 12 hastaneye kayyum atandı
Asgari ücret maratonunda takvim belli oldu! Masada hangi senaryolar var?
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: Beşiktaş’ı kimse kullanamayacak
Yine Köpek velisi Buket Özgünlü: Sokak hayvanları üzerinden 20 milyonluk vurgun!
Ahmet Özer’in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı Kent uzlaşısı detayı!
Narin Güran’ın aranmaya başladığı anın görüntüleri ortaya çıktı! Ellerini dizlerine vurarak kendini yere attı
SON DAKİKA