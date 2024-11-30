PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

6 suç örgütüne 'kuyu' operasyonu: 29 tutuklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını 29'unun tutuklandığını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:01 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:01
6 suç örgütüne ’kuyu’ operasyonu: 29 tutuklama!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını 29'unun tutuklandığını açıkladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Muhalifler Halep merkezine girdi | Türkiye’den flaş açıklama: Öncelikli mesele
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi çete üyesi çıktı! Diş hekimi koltuğunda çırılçıplak işkence
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT, Gazze’nin Feryadını Dünyaya Duyuruyor
Suavi hakaretler yağdırdı! Bakanlık tespit etti! Kestiği her ağaç için ceza ödeyecek
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Son tarih 31 Aralık: Şimdi başvuran kazançlı çıkacak I Kimler yararlanabilir?
Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM’lere koştu I 1.5 kilometre kuyruk oldu
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vuran yarışmacı! 300 bin TL’lik Osmanlı sorusunda bakın ne yaptı
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı
Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi
Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay
Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi
SON DAKİKA