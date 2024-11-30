6 suç örgütüne ’kuyu’ operasyonu: 29 tutuklama!

İçişleri Bakanı Yerlikaya 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde düzenlenen 'Kuyu' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını 29'unun tutuklandığını açıkladı.

⛔️İstanbul'da R.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-47),

⛔️Samsun'da N.B.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-48),

⛔️Giresun'da R.N.'nin elebaşılığını yaptığı (KUYU-49),

⛔️Antalya'da Ü.K., H.B. ve M.H.'nin elebaşılığını yaptığı (3 farklı örgüt) (KUYU-50),

6 ayrı Organize Suç Örgütüne… pic.twitter.com/jV3fJOjaHm