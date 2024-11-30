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Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKK/KCK'nın belediyelerdeki mali yapılanmasını deşifre etmek için yürüttüğü soruşturmada, örgütün Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda finansal bağlantılar kurduğu ve kamu kaynaklarını usulsüz kullandığı ortaya çıkmış ve soruşturma kapsamında, PKK bağlantısı sebebiyle tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Yardımcısı Osman Yalçın'a opersayon düzenlenmişti. Ancak Yalçın'ın firar ettiği belirlenmişti. Yaşanılanlar sonrası her yerde aranan firari Osman Yalçın'ın kaçış görüntleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 20:22 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 20:46
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada, Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edilmişti.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verilmişti.



HER YERDE ARANIYOR

Osman Yalçın'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Ancak Yalçın'ın evinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyallere el konulurken, Osman Yalçın'ın yakalanması için çalışmaları devam ediyor.



KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapıldı. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görüldü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.



SABAH EVDEN ÇIKMIŞ

Hakkında gözaltı kararı verildiği gün, saat 07.13'de evinde kaldığı Evin Emine Demir Sarıçiçek ile birlikte evden çıkan Osman Yalçın'ın sahile gittiği belirlendi. En son Yalçın ile birlikte görülen Sarıçiçek, ifadesinde "Osman Yalçın benim eniştem olur. Tüp bebek tedavisi amacıyla Türkiye'ye 2024 yılı Haziran başında geldim. Bulunduğu adreste geçici olarak kalıyorum. Riskli hamilelik yaşadığımdan dolayı doktorların tavsiyesi üzerine her sabah düzenli olarak yürüyüş yaparım. 29 Kasım sabahı yürüyüşüme kamera görüntüsünde yanımda olan eniştem Osman Yalçın da eşlik etti. Daha önceden de düzenli olarak spor yapmak istediğini söylediği için bugün birlikte yürüdük" dedi.



SAHİLE GİTMİŞ

Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanının gözaltına alınması sonrasında kendisinin de şafak operasyonu neticesinde gözaltına alınmamak için kendilerinde kaldıklarını düşündüğünü belirten Sarıçiçek "Bu kişinin yanında telefon taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Birlikte yürürken de bizde kaldığı süre zarfı içerisinde de telefonuna dikkat etmedim. Bugün birlikte sahil mahallesine kadar yürüdük. Sahile kadar yürüyünce ben yoruldum ve ayrılacağımı söyledi. Eniştem, bir arkadaşıyla buluşacağını ve kahvaltıya gideceğini söyledi" dedi.

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"KENT UZLAŞISI" ADI ALTINDA KANDİL UZLAŞISI!
Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli bir ittifak yaptı. Takvim.com.tr "Kent Uzlaşısı" diye adlandırılan bu ittifakın aslında 'Kandil İttifakı olduğuna dikkat çekti. İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok il ve ilçede CHP ve DEM birbirlerinin adaylarını destekledi. Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen son operasyon Kandil'in bu uzlaşıyı belediyelere sızmak için kullandığını ortaya koydu.
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