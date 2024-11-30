Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!

SABAH EVDEN ÇIKMIŞ Hakkında gözaltı kararı verildiği gün, saat 07.13'de evinde kaldığı Evin Emine Demir Sarıçiçek ile birlikte evden çıkan Osman Yalçın 'ın sahile gittiği belirlendi. En son Yalçın ile birlikte görülen Sarıçiçek, ifadesinde "Osman Yalçın benim eniştem olur. Tüp bebek tedavisi amacıyla Türkiye'ye 2024 yılı Haziran başında geldim. Bulunduğu adreste geçici olarak kalıyorum. Riskli hamilelik yaşadığımdan dolayı doktorların tavsiyesi üzerine her sabah düzenli olarak yürüyüş yaparım. 29 Kasım sabahı yürüyüşüme kamera görüntüsünde yanımda olan eniştem Osman Yalçın da eşlik etti. Daha önceden de düzenli olarak spor yapmak istediğini söylediği için bugün birlikte yürüdük" dedi.





SAHİLE GİTMİŞ



Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanının gözaltına alınması sonrasında kendisinin de şafak operasyonu neticesinde gözaltına alınmamak için kendilerinde kaldıklarını düşündüğünü belirten Sarıçiçek "Bu kişinin yanında telefon taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Birlikte yürürken de bizde kaldığı süre zarfı içerisinde de telefonuna dikkat etmedim. Bugün birlikte sahil mahallesine kadar yürüdük. Sahile kadar yürüyünce ben yoruldum ve ayrılacağımı söyledi. Eniştem, bir arkadaşıyla buluşacağını ve kahvaltıya gideceğini söyledi" dedi.

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"KENT UZLAŞISI" ADI ALTINDA KANDİL UZLAŞISI!

Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti ile kirli bir ittifak yaptı. Takvim.com.tr "Kent Uzlaşısı" diye adlandırılan bu ittifakın aslında 'Kandil İttifakı olduğuna dikkat çekti. İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa başta olmak üzere birçok il ve ilçede CHP ve DEM birbirlerinin adaylarını destekledi. Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen son operasyon Kandil'in bu uzlaşıyı belediyelere sızmak için kullandığını ortaya koydu.