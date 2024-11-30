Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada, Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edilmişti.
Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın, Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verilmişti.
HER YERDE ARANIYOR
Osman Yalçın'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Ancak Yalçın'ın evinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu tespit edildi. Evinde yapılan aramalarda cep telefonları ve dijital materyallere el konulurken, Osman Yalçın'ın yakalanması için çalışmaları devam ediyor.
KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre, evinde bulunamayan Yalçın'ın gitmiş olduğu değerlendirilen adreslerde İstanbul polisi tarafından arama yapıldı. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarında Osman Yalçın'ın güvenlik kameralarına bir akrabası ile birlikte operasyon sabahı 07.13 sıralarında takıldığı görüldü. Yalçın'ın birlikte görüldüğü akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla gözaltına alındı.