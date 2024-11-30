Sahte içkide can kaybı 7’ye yükseldi! Çok sayıda kişi yakalandı

8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı olarak çok sayıda kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.

Çalışmaların ardından 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.