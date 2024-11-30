PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sahte içkide can kaybı 7'ye yükseldi! Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'e yükselirken, zehirlenen çok sayıda kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. Ölümlerin ardından yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Polis Beyoğlu'nda motosikletle sahte içki satan bir kişiyi ise yakalayarak tutukladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 14:14 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 14:54
Sahte içkide can kaybı 7’ye yükseldi! Çok sayıda kişi yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'un Ümraniye, Fatih ve Şişli ilçelerinde sahte içki içen 14 kişi zehirlendi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Zehirlenenlerden 7'si tedavi gördükleri hastanelerde hayatlarını kaybetti.

8 kişinin ise tedavileri devam ederken İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı olarak çok sayıda kişi hayatını kaybetti. (DHA)İstanbul'da sahte içkiden kaynaklı olarak çok sayıda kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Yapılan çalışmalarda zehirlenen kişilere sahte alkol temin eden şüphelilerin peşine düşüldü.

Çalışmaların ardından 12 şüpheli tespit edildi. Ekipler, tespit edilen şüphelilerin adreslerine ve bazı eğlence mekanlarına operasyon düzenledi.

POLİS 3 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden ve tedavileri devam eden kişilerin sahte alkolleri Şişli ve Beyoğlu'ndan temin ettikleri belirlendi. Şişli Bozkurt Mahallesi'nde sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen iş yerine yönelik düzenlenen operasyonda Ergün A. (46) ve Emrah A. (27) yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 410 litre etil-metil alkol, 165 şişe sahte alkol, 6 anason kaçak içki yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Beyoğlu'nda ise motosikleti ile sahte alkol ticaretinde bulunduğu tespit edilen şüpheli Emre K. (30) müşteri gibi alkol siparişi verilerek suçüstü yakalandı.

Ekipler, sahte içki şüphelileri yakaladı. (DHA)Ekipler, sahte içki şüphelileri yakaladı. (DHA)

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Konuyla ilgili yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beyoğlu'nda yakalanan Emre K.'nın (30), çıkartıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Zehirlenen 8 kişinin yoğun bakım ünitesinde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

GECE KULÜPLERİNE SAHTE İÇKİ BASKINI
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ise içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 33 adet toplamda 16 litre üzerinde bandrol bulunmayan sahte içki ele geçirilirken, işletmeciler M.Ç. ve R.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan toplamda 28 kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Emre K. (30), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. (DHA) Emre K. (30), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. (DHA)


Sahte içkiden zehirlenen Murat Calp, Erdoğan Tarhan ve Bekir Baybars yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bugün de Zekai Sevmezler, Orhan Akçamlı ve Hasan Günhan ile Serkan Özbulduk kurtarılamadı. Osman Şentürk (67), Umut Calp, Şaban Olcay Ülker, Sibel Lupu, Berat İşleyen, Natalya Minyanova, Erdal Çilek ve Hasan Günhan'n ise hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep Kalesi’nde zafer pozu: Şehrin yarısını ele geçirdiler! Rejimden geri çekiliyoruz açıklaması
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak
TRT
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan silahlanma uyarısı: Bu dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak
2025’te asgari ücret ne kadar olacak? Patronlar o oranla masaya oturacak iddiası! Tüm olasılıkları tek tek hesapladık! İşte en güçlü senaryolar
Beşiktaş’ta kriz bitmiyor! Samet Aybaba’dan olay komisyon ve sahte imza iddiası! Hasan Arat’tan yanıt
Türk futbolcu Alim Aykut Esgi çete üyesi çıktı! Diş hekimi koltuğunda çırılçıplak işkence
Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanıyor! Arjantin’de mahkemeye çıktı! İşte ilk görüntüler!
Donald Trump bu kez de DJ oldu! Mar-a-Lago’da VIP parti: Elon Musk da orada Sylvester Stallone da
Türkiye’yi dayanılmaz bir koku saracak denilmişti! Meteoroloji’den azot dioksit açıklaması geldi! 30 Kasım hava nasıl olacak?
Suavi hakaretler yağdırdı! Bakanlık tespit etti! Kestiği her ağaç için ceza ödeyecek
Kış lastiği için geri sayım! Taktırmayan ceza yiyecek
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Son tarih 31 Aralık: Şimdi başvuran kazançlı çıkacak I Kimler yararlanabilir?
Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM’lere koştu I 1.5 kilometre kuyruk oldu
SON DAKİKA