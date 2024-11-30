26 kişiye mezar olmuştu! Yağmur Apartmanı’nın müteahhidi Mehmet Yunus yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Yunus yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.

Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Yunus yakalandı

Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı

Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.