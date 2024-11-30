MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı: Operasyonlara devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından "Operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
"Terörü kaynağında yok etme amacıyla Irak'ın kuzeyinde teröristlerin inlerine giren ve Zap'ta kilidi kapatan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadelesini öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarla kararlı şekilde sürdürüyor."
MSB, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki operasyonlara ilişkin görüntü paylaştı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
Paylaşımda Mehmetçiğin, Irak'ın kuzeyinde icra ettiği operasyonlardan görüntüler de yer aldı.