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Kış lastiği için geri sayım! Taktırmayan ceza yiyecek

1 Aralık'tan itibaren ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başlıyor. Uymayanlara ceza kesilecek. Kış lastiği neden tavsiye ediliyor, kış lastiği taktırmayanlar kaç para ceza ödeyecek?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:24
Kış lastiği için geri sayım! Taktırmayan ceza yiyecek

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Ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2024 yılı için 4 bin 69 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenecek.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 600 LİRADAN BAŞLIYOR
Lastik sökme takma işlemi ortalama 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK
Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başlıyor (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

GÜVENLİK İÇİN ŞART
Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

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