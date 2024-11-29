Yenidoğan Çetesi davasında pes dedirten savunma: “Bilmiyorum, hatırlamıyorum..”

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip 10 bebeğin ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 47 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması da yapıldı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki celseye, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Renginar Molla, "Fırat Sarı yoğun bakım sorumlusuydu, Hasan Basri Gök asistanıydı. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Bana ne dendiyse, görevim neyi gerektiriyorsa onu yaptım" ifadesini kullandı. Mahkeme başkanının çapraz sorgu sırasında tape kayıtlarındaki Hasan Basri ile aralarında geçen denetim konuşmalarını sorması üzerine sanık Molla, "Bilmiyorum, hatırlamıyorum, öyle demek istemedim" gibi birtakım tekrarlı cevaplara sığındı. Bu da başkanı kızdırdı. Tutuksuz sanık Mustafa Kazan ise mahkeme başkanının "Tapelerde, 'Bebek başı ücretler, bebek başı bin lira. 30 bebek getirdin 30 bin' diyorsun" sorusu karşısında bocaladı. "Hastane yönetiminin Özdemir için dediğini aktardım. Mert de kabul etmedi zaten. Şafak Hastanesi'nde ben işe girdikten sonra Başhekim olarak Semiha Yavuz geldi. Maaşımı sabit hastaneden alıyordum" diye savunma yaptı.

ÇETEYE CEVAP

Yenidoğan soruşturması sırasında, çete tarafından ölümle tehdit edilen Savcı Yavuz Engin, bazı sanık avukatlarınca bebek ölümlerini engellememekle suçlandı. Savcı Yavuz, avukatların bu suçlamasına karşı, Kurtar Vadisi karakterlerinden İskender Büyük'ün bir repliğini paylaştı. Engin'in paylaştığı videoda, İskender Büyük karakterinin, "Avukatlık soytarılık değildir, onurlu iştir" dediği anlar yer aldı.



OKLAR SARI'YA SAPLANDI

Duruşmada tutuklu 22 sanık böyle yer aldı. En önde ise çete lideri Fırat Sarı vardı.