Ticaret Bakanlığı’ndan "sahte altınla kara para dümeni" iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığı, Birgün Gazetesi'nden Timur Soykan'ın imzasıyla yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı "Sahte Altınla Kara Para Dümeni" başlıklı habere karşı basın açıklaması yaptı. Bakanlık, söz konusu haberin maksatlı ve karalayıcı olduğunu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadeledeki yoğun çabalarını hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nü hedef alan ve gerçek dışı bilgileri içeren haberde yer alan "pirinç levhaların altın levhalarla değiştirildiği" iddialarının tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Bakanlık, bu tür haberlerin, ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün başarısını gölgelemeyi amaçlayan bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

66 MİLYAR 19 MİLYON TL DEĞERİNDE YASA DIŞI TİCARETİN ENGELLENDİ

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde gümrüklerdeki kaçakçılıkla mücadele için büyük bir kararlılıkla operasyonlar yürütüldüğü vurguladı Bakanlık, 1 Haziran 2023 ile 28 Kasım 2024 tarihleri arasında 9 bin 953 farklı olayda 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticaretin engellendiğini belirtti. Bu olayların 481'inin değerli madenlere yönelik olduğu ve toplamda 3 milyar 741 milyon TL değerinde kaçakçılıkla mücadele edildiği söyledi. Ayrıca, son 18 ayda uyuşturucu ticaretine karşı yüzde 76 oranında artışla 30 ton 210 kg uyuşturucu yakalandığı, bunun da 33,5 milyar TL değerinde olduğu ifade edildi.

GÜMRÜK PERSONELİNE YÖNELİK ASILSIZ SUÇLAMALARA SERT TEPKİ

Bakanlık, gümrüklerdeki modern altyapı ve yöntemlerin sayesinde kaçakçılıkla mücadelenin son 18 aylık dönemde daha da güçlendiğine dikkat çekti. Gerçek dışı iddiaların, gümrük personelinin emeklerine leke sürmeyi amaçladığı ifade edildi. Ticaret Bakanlığı, ülke çapında yoğun bir çaba ile başarılar elde eden personelin çalışmalarını karalamaya yönelik bu tür asılsız haberlerin, gerçek mücadelenin önünde engel oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Bakanlık, aynı zamanda Türkiye'nin ticaret güvenliğini artırmayı ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmeyi en önemli öncelik olarak belirleyerek, bu doğrultuda şeffaf, adil ve rekabetçi bir ticaret sistemi kurma gayretinde olduklarını vurguladı.

Bakanlık Fondaş medyanın piyasaya sürdüğü yalanı tek tek çürüttü (Ekran görüntüsü/ Takvim.com.tr)

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Birgün gazetesinden Timur Soykan imzası ile yayınlanan; maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerimizin kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı sürdürdüğü yoğun çabalarına kara çalmayı hedefleyen "Sahte altınla kara para dümeni" başlıklı haber ve gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği dezenformasyona karşı kamuoyumuzun bilgisine; Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerdeki kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir. Birgün gazetesinin İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğümüzü hedef alan ve gerçek dışı bilgiler içeren haberinde gündeme getirdiği "pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildiği" iddiası maksatlı, karalayıcı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüzün kaçakçılık ve yasa dışı ticari faaliyetlere karşı ülkemiz çapında yürüttüğü kararlı mücadeleyi zedeleyici bir algı operasyonudur. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüz, şimdiye kadar ülke çapında başta uyuşturucu, tütün mamülleri, akaryakıt, değerli maden, elektrik elektronik, gıda, tıbbi malzeme başta olmak üzere birçok yasa dışı ticaret eylemine karşı geniş çaplı operasyonlar yürütmüştür. 1 Haziran 2023 tarihinden 28 Kasım 2024 tarihine kadar geçen sürede tespit edilen 9.953 farklı olayda, 66 milyar 19 milyon TL değerinde yasa dışı ticari faaliyet engellenmiştir. Bu olayların 481'i değerli madenlerle ilgili yasa dışı ticari faaliyet olup toplam değeri 3 milyar 741 milyon TL'dir. Son 18 aylık sürede %76 artış oranı ile 1.705 farklı olayda 30 ton 210 kg ağırlığında yaklaşık 33,5 milyar TL değerinde uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilmiştir. 33,5 milyar TL'lik uyuşturucu yakalaması tam %331 oranında bir artışa denk gelmektedir. Ticaret Bakanlığımızın gümrüklerimizde tesis ettiği modern yöntem ve teknik alt yapı sayesinde kaçaklıkla ve yasa dışı ticarete karşı mücadelemiz son 18 aylık artarak sürmüştür. Farklı mecralarda yer alan gerçek dışı iddialar en başta ülkemiz çapında yoğun bir çaba ile kaçaklığa karşı büyük başarılar elde eden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personelimizin emeklerine çalınmak istenen kara bir lekedir. Ticaret Bakanlığı olarak önceliğimiz, ülke ticaretimizin önemli bir dilimini oluşturan gümrük ticareti süreçlerinde güvenliği artırmak ve yasa dışı ticareti asgariye düşürmektir. Bu çerçevede yasal adımlarla 86 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumaya ve adil, şeffaf ve rekabete dayalı bir ticari sistemi inşa etmektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.